Hyundai готує потужний та економний пікап: перші подробиці та фото

Hyundai планує розширити лінійку своїх пікапів, запропонувавши нову гібридну модель. Новинка надійде в продаж уже у 2024 році та буде доступна в декількох версіях.

Hyundai розробляє новий середньорозмірний гібридний пікап. Новинка конкуруватиме з популярною моделлю Ford Ranger. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

В Австралії компактні та середньорозмірні пікапи мають великий попит. Саме тому Hyundai планує створити нову модель для цього сегмента, яка буде запропонована з гібридною установкою.

Новий пікап розділить платформу зі схожою моделлю від Kia. Найімовірніше, ці авто будуть засновані на середньорозмірних кросоверах.

Очікується, що новинка буде Plug-in гібридом. Це дасть змогу окремо заряджати акумуляторні батареї та пересуватися виключно на електротязі.

Також особливу увагу буде приділено вантажному простору нового пікапа. Hyundai Santa Cruz був розкритикований багатьма покупцями саме за обмежене місце для багажу.

Hyundai Santa Cruz є найпопулярнішим пікапом бренду Фото: Hyundai

Новинка надійде в продаж уже у 2024 році. Вартість і характеристики моделі не розкриваються.

У майбутньому пікап отримає і повністю електричну силову установку. Цю версію оснастять одним або двома електромоторами, а також акумуляторною батареєю великої місткості.

Раніше Фокус писав, що у виробництво надійшла спеціальна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.