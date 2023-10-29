Ексклюзив із 90-х: у Києві помітили рідкісний 580-сильний Mercedes S-Class W140 (фото)

Mercedes S-Class W140 від Brabus оснащений величезним 7,3-літровим V12 на 580 сил. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути швидкість понад 300 км/год.

У Києві сфотографували дуже рідкісний Mercedes S-Class 1998 року в тюнінгу Brabus. Таких спортивних седанів випустили близько 30 і свого часу вони коштували близько $400 000. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Brabus 7.3s (саме так називається авто) — один із найпотужніших і найшвидших седанів 90-х. У його основі лежить культовий Mercedes S600 W140.

Двигун V12 розточили з 6,0 до 7,3 л, що підняло його потужність з 394 до 580 к. с., а піковий крутильний момент зріс з 570 до 780 Н∙м. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість збільшилася приблизно до 305-310 км/год.

Крім того, тюнінг Mercedes S-Class W140 охоплює повністю нову спортивну підвіску і збільшені гальма Alcon. Примітно, що візуально надшвидкісна версія мало чим відрізняється від стандартного седана. Її видають скромний аеродинамічний обвіс і 19-дюймові диски Brabus.

Седан отримав обвіс і 19-дюймові диски Фото: Topcars UA

У салоні покращено оздоблення. Комплектація Mercedes Brabus 7.3s включає роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, електтропакет, підігрів передніх і задніх сидінь.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві сфотографували рідкісний броньований Mercedes S600 W140.

Також ми писали, що в Україну привезли унікальний 850-сильний універсал Mercedes Brabus.