Компактний кросовер Skoda приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Skoda Karoq є компактним середньобюджетним кросовером на базі Volkswagen Tiguan. Модель оснащена 150-сильним двигуном і має передній привід.

Компактний кросовер Skoda Karoq випробували у двох складних тестах на керованість. Автомобіль перевершив усі очікування експертів. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Skoda Karoq розділяє платформу MQB-A1 з Volkswagen Tiguan і Audi Q3. Модель доступна в Україні за ціною від 1 105 480 грн.

Для випробувань кросовер взули в шини Bridgestone Turanza T005 розміром 225/40 R19. Вони чудово підходять для поїздок містом і за його межами.

Спершу Skoda Karoq випробували в тесті на слалом. Кросовер проїхав смугу перешкод за 25,9 секунди, що є непоганим результатом. Модель виявилася швидшою за Range Rover Sport і Toyota Aygo X.

Пізніше кросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Авто необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год, щоб успішно пройти випробування.

Skoda Karoq зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год. Модель має відмінне зчеплення з дорогою.

Skoda Karoq оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 150 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,6 секунди. Максимальна швидкість становить 203 км/год.

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