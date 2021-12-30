Оголошено ціни на новий кросовер Skoda українського виробництва

Skoda Karoq оновили та розширили комплектацію моделі. Кросовер буде доступний у бензинових і дизельних версіях.

Новий Skoda Karoq з'явиться в Україні навесні. З кінця лютого компактний кросовер надійде у виробництво на підприємстві "Єврокар" на Закарпатті. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

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Skoda Karoq 2022 відрізняється зміненим дизайном оптики, бамперів і решітки радіатора. У салоні з'явилося двоспицеве кермо, а віртуальна панель приладів стала частиною базового обладнання.

[ + – ] Віртуальна панель приладів — частина базового обладнання Фото: Skoda

Замовлення Skoda Karoq в Україні вже приймаються. Кросовер пропонують з 1,4-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором, а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 115 та 150 к. с.

Примітно, що в усіх трьох версіях різні КПП: у бензиновому варіанті 8-ступінчастий автомат, у 115-сильному дизелі – 6-ступінчаста механіка, а у 150-сильному – 7-ступінчастий робот DSG. Останній варіант доступний із повним приводом.

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Придбати Skoda Karoq 2022 можна буде за ціною від 669 591 гривень. Базова комплектація Active включає світлодіодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, датчик світла та парктронік.

[ + – ] Кросовер запропонують із переднім і повним приводом Фото: Skoda

У версії Ambition (від 724 921 грн.) додано систему автоматичного гальмування, клімат-контроль, датчик дощу, підігрів сидінь. Топовий варіант Style (від 757 271 грн.) отримав безключовий доступ, Wi-Fi та камеру заднього виду.

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