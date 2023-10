Конкурент Maybach за $400 000: представлено найрозкішніший седан від Hyundai (фото)

Genesis G90 LWB One Of One вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Седан пропонує безліч зручностей для задніх пасажирів, включно з масажем сидінь і холодильником.

Преміальний седан Genesis G90 отримав ексклюзивну версію від підрозділу Genesis One Of One. Новинка вирізняється двоколірним кузовом і більш розкішним інтер'єром. Про це розповіли на сайті thekoreancarblog.

Цей Genesis G90 в білий і чорний кольори. Зовнішній вигляд доповнюють двоколірні колісні диски.

Genesis G90 LWB One Of One отримав двоколірний кузов Фото: Genesis

Автомобіль має подовжену колісну базу LWB. Вона пропонує більше місця для пасажирів заднього ряду сидінь.

Габарити Genesis G90 LWB:

довжина — 5465 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1490 мм;

колісна база — 3370 мм.

Седан виготовлено на замовлення неназваного клієнта з Саудівської Аравії. Ексклюзивна модель обійшлася власнику в 400 000 доларів.

Ексклюзивна модифікація пропонує більш розкішний інтер'єр з білої та чорної шкіри, а також оздоблення з мармуру. Ззаду встановлено два окремих сидіння з подушками та підставками для ніг.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри та мармуру Фото: Genesis Ззаду встановлено два сидіння Фото: Genesis

Genesis G90 LWB оснащений "м'якою" гібридною установкою з 3,5-літровим турбованим бензиновим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 415 к.с. і 549 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Раніше Фокус повідомляв, що спортивний седан Genesis G70 буде знято з виробництва.