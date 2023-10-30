Бездоріжжя — не перешкода: презентовано електричний скутер-кросовер (відео)

Gogoro Crossover Smartscooter має гарну прохідність. У нього позашляхова гума, посилена підвіска і високий кліренс.

Тайванський виробник скутерів Gogoro представив нову електричну модель Crossover Smartscooter. Вона призначена для бездоріжжя. Подробиці новинки розкрили на сайті Gogoro.

У скутера посилена підвіска

Gogoro Crossover Smartscooter позиціонують як скутер-кросовер. Він призначений для експлуатації не тільки на асфальтових дорогах, а й на бездоріжжі.

В основі Gogoro Crossover Smartscooter лежить потужна алюмінієва рама, а обтічники виконані з міцного зносостійкого пластику. У скутера посилена підвіска з подвійними амортизаторами на обох колесах і досить високий (142 мм) кліренс.

Електроскутер отримав позашляхові шини

Крім того, він отримав 12-дюймову позашляхову гуму Maxxis, а за доплату запропоновано сталеві дуги і кріплення для багажників спереду і ззаду. Серед інших опцій — Bluetooth і круїз-контроль.

Електроскутер Gogoro Crossover Smartscooter оснащений мотором потужністю 10 к. с. (7,6 кВт) і двома знімними батареями. Заявлений запас ходу становить 150 км, а максимальна швидкість складає 60 км/год.

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