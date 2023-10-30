Знак "У" відходить у минуле: в Україні ввели нове позначення для навчальних авто

Навчальні автомобілі в Україні незабаром позначатимуться новим розпізнавальним знаком. Автошколам дали час підготуватися до нововведення.

В Україні більше не буде знаків із літерою "У" на навчальних автомобілях, адже їм запровадили нове позначення. Відповідні зміни до Правил дорожнього руху своєю постановою запровадив Кабінет Міністрів.

Відтепер навчальні авто в Україні позначатимуться розпізнавальним знаком на даху у вигляді рівностороннього трикутника з літерою "Н" ("Навчальний транспортний засіб"). Цей же термін з'явиться і в ПДР України — він замінить поняття "Учбовий транспортний засіб".

Новий розпізнавальний знак навчальних авто Фото: Кабинет Министров Украины

Зазначається, що зміни до Правил дорожнього руху наберуть чинності не одразу, а через шість місяців після офіційної публікації постанови, тому автошколи в Україні мають час на заміну знаків на авто.

Примітно, що це не єдина зміна в ПДР України за останній час — нещодавно їх привели у відповідність до європейських стандартів. Зокрема, ближнє світло фар поза населеними пунктами відтепер буде обов'язковим цілий рік, а не тільки в осінньо-зимовий період. До того ж, запроваджено обмеження на перевезення дітей в автомобілях і на мототехніці.

Також Фокус повідомляв, що в Україну повертається відомий виробник позашляховиків.