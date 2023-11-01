Китайський конкурент Toyota Land Cruiser за $25 тиисяч надійшов у виробництво (фото)
BAIC BJ40 доступний у трьох комплектаціях за ціною від 25 385 до 30 850 доларів. Позашляховик отримав багате оснащення і систему повного приводу.
У Китаї надійшов у виробництво рамний позашляховик BAIC BJ40 другого покоління. Новинка буде доступна в трьох комплектаціях. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
BAIC BJ40 отримав стильний дизайн із компактними передніми фарами. На решітці радіатора розташовані денні ходові вогні.
Ззаду встановлені вертикальні ліхтарі. На задніх дверях є запасне колесо.
Габарити BAIC BJ40 2023:
- довжина — 4790 мм;
- ширина — 1940 мм;
- висота — 1895 мм;
- колісна база — 2760 мм.
Дорожній просвіт позашляховика становить 230 мм. Також він має кути в'їзду і з'їзду 37 і 35 градусів відповідно.
В інтер'єрі встановлено комбінацію з двох великих дисплеїв. Їх доповнює цифрова панель приладів. Усередині розташовані п'ять посадкових місць.
BAIC BJ40 оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к.с. і 395 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.
Позашляховик має 11 режимів водіння. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10 секунд.
BAIC BJ40 уже доступний для замовлення в Китаї. Вартість новинки становить від 185 800 до 225 800 юанів (від 25 385 до 30 850 доларів).
Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші фото позашляховика BAIC BJ30 другого покоління.