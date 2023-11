Hyundai представив яскравий електрокросовер для велосипедистів (фото)

Hyundai Kona Jayde Concept створений спеціально для виставки SEMA 2023 у Лас-Вегасі. Новинка демонструє можливості кастомізації електрокросовера.

Електрокросовер Hyundai Kona Electric отримав незвичайну версію Jayde для любителів активного відпочинку. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру, а також іншими поліпшеннями. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Hyundai Kona Jayde Concept є концепт-каром, створеним для виставки SEMA 2023 у Лас-Вегасі. Він створений у співпраці з постачальником запчастин і аксесуарів Mobis.

Електрокросовер пофарбований у яскравий бірюзовий колір. Зовнішній вигляд доповнюють чорні колісні диски HRE 520M, які взуті в шини Michelin Pilot Sport 4 S.

Спереду з'явився новий бампер від Air Design. Також були змінені бічні пороги та задній бампер.

На даху встановлено багажник Thule. У задній частині авто розмістили вінтажний електровелосипед.

Ззаду розміщений вінтажний електровелосипед Фото: Hyundai

В інтер'єрі з'явилися нові передні спортивні сидіння Recaro Sportster CS з унікальним оформленням. Крім цього всередині можна знайти нові килимки та портативний зарядний пристрій Scosche PowerUp 32k.

В інтер'єрі встановили спортивні сидіння Recaro Sportster CS Фото: Hyundai

Hyundai Kona Jayde Concept оснащений електромотором потужністю 218 к.с. і 255 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 418 км на одному заряді.

