Один з 18 екземплярів: на продаж виставили рідкісний американський спорткар 90-х (фото)

Chevrolet Camaro Callaway C8 був випущений обмеженим тиражем. Автомобіль здатний розганятися до сотні менш ніж за п'ять секунд і розвивати швидкість 267 км/год.

На аукціон виставили спорткар Chevrolet Camaro четвертого покоління в рідкісній модифікації Callaway C8. Загалом було випущено 18 таких автомобілів. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Chevrolet Camaro четвертого покоління випускали з 1993 до 2002 року. У 1995 році тюнінг-ательє Callaway представило модифікацію Callaway C8, яка вирізнялася унікальним дизайном екстер'єру і потужнішим двигуном.

Цей Chevrolet Camaro Callaway C8 1995 року пофарбований у червоний колір Torch Red. Передня частина стала більш обтічною порівняно зі стандартною моделлю.

Також спорткар отримав нові колісні диски та безліч повітрозабірників на кузові. Ззаду встановлено два вихлопних патрубки та компактний спойлер.

Ззаду встановлено спойлер Фото: Mecum

В інтер'єрі з'явилися килимки Callaway і новий важіль перемикання передач червоного кольору. Усі інші внутрішні елементи залишилися без змін.

В інтер'єрі встановлено новий важіль перемикання передач Фото: Mecum

Chevrolet Camaro Callaway C8 оснащений 6,2-літровим двигуном V8 потужністю 420 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін 0-100 км/год займає 4,7 секунди. Максимальна швидкість становить 267 км/год.

Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту. Торги за лот відбудуться з 9 по 11 листопада.

Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили спорткар Mazda MX-5 1999 року випуску з цікавою історією.