Українці стали купувати більше вживаних авто: найпопулярніші моделі жовтня

В Україні збільшилися продажі автомобілів з пробігом. Найбільшим попитом у нашій країні користуються моделі бренду Volkswagen.

В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Також за минулий місяць збільшилися продажі вживаних моделей. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Найпопулярнішим брендом на ринку вживаних авто за жовтень став Volkswagen. Українці купили понад 10 тисяч таких авто.

Також великим попитом на вторинному ринку користуються моделі ВАЗ (Lada). За місяць було куплено майже 5,5 тисячі автомобілів цього бренду. Третє місце посів Renault — 4,6 тисячі авто.

Топ 20 найпопулярніших брендів вживаних авто в Україні:

Volkswagen — 10 061 авто. ВАЗ — 5 451 авто. Renault — 4 633 авто. Skoda — 4 476 авто. Toyota — 4 112 авто. BMW — 4 086 авто. Mercedes-Benz — 3 967 авто. Ford — 3 920 авто. Audi — 3 584 авто. Hyundai — 3 461 авто. Opel — 3 425 авто. Nissan — 3 289 авто. Chevrolet — 2 559 авто. Daewoo — 2 372 авто. Mazda — 2 265 авто. Mitsubishi — 2 256 авто. Kia — 2 219 авто. Peugeot — 1 646 авто. Honda — 1 457 авто. ЗАЗ — 1 364 авто.

Найпопулярнішою моделлю на вторинному ринку залишається Volkswagen Passat. За минулий місяць українці купили майже 2,9 тисячі таких авто.

Друге місце за продажами посіла Skoda Octavia (2,6 тисячі авто). На третьому місці розташувався Volkswagen Golf (2,4 тисячі авто).

Volkswagen Passat залишається бестселером на вторинному ринку Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні:

Volkswagen Passat — 2 855 авто. Skoda Octavia — 2 599 авто. Volkswagen Golf — 2 422 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2 050 авто. Renault Megane — 1 367 авто. Ford Focus — 1 240 авто. BMW 5 Series — 1 182 авто. Opel Astra — 1 140 авто. BMW 3 Series — 1 110 авто. Audi A6 — 1 088 авто. Skoda Fabia — 1 067 авто. Chevrolet Aveo* — 1 063 авто. Toyota Camry — 1 038 авто. ВАЗ 2109x — 1 024 авто. Mercedes-Benz E-Class — 971 авто. Audi A4 — 864 авто. ЗАЗ/Daewoo Sens — 810 авто. BMW X5 — 782 авто. Volkswagen Transporter — 746 авто. Renault Scenic — 739 авто.

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