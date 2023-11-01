У Києві ввели нові обмеження швидкості: на яких вулицях вони діятимуть (список)

На 10 вулицях Києва скасовано обмеження швидкості у 80 км/год. Рішення продиктоване турботою про безпеку дорожнього руху.

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З 1 листопада в Києві знижено дозволену швидкість на низці вулиць. Ліміт у 80 км/год перестав діяти. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як відомо, в осінньо-зимовий період (з 1 листопада до 1 квітня) у столиці не діє обмеження швидкості у 80 км/год — відповідні дорожні знаки знімають, а ліміт знижують до 50 км/год. Таке рішення продиктоване бажанням підвищити безпеку дорожнього руху, адже на мокрому або слизькому асфальті гальмівний шлях більший, та й керувати автомобілем складніше.

У 2023 році, на відміну від минулого року, обмеження 80 км/год у Києві діяло з 1 квітня до 31 жовтня. Його ввели на 10 ділянках доріг. Тепер там ліміт знижено до 50 км/год.

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Де в Києві знизили дозволену швидкість:

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від розвороту на вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана від Південного мосту до Харківської пл. (у зворотному напрямку — від Харківської пл. до Дніпровської Набережної);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Дорога Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофора).

Раніше Фокус повідомляв, що ще одне "зимове" обмеження стало обов'язковим цілий рік — ближнє світло тепер необхідно постійно вмикати за містом.

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