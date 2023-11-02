Швидкий і розкішний: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Audi 2000-х (фото)

Audi S8 був одним із найшвидших представницьких седанів свого часу. Модель оснащена 360-сильним двигуном і має систему повного приводу Quattro.

У Києві помітили заряджений Audi S8 першого покоління. Це найшвидша модифікація седана Audi A8, яка конкурувала з BMW 7 Series і Mercedes S-Class. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Audi S8 першого покоління випускали з 1996 по 2002 рік. Заряджена версія відрізняється переналаштованою підвіскою, новим кузовним обвісом і потужнішим двигуном, як порівняти зі стандартною моделлю.

Помічений у Києві Audi S8 2001 року пофарбований у чорний колір. Зовнішній вигляд доповнюють хромовані елементи на кузові та 18-дюймові колісні диски.

Ззаду встановлено два вихлопні патрубки. На відміну від багатьох заряджених версій інших моделей, Audi S8 першого покоління має стриманий дизайн.

Ззаду розміщені два вихлопні патрубки Фото: Topcars UA

Седан пропонує розкішний інтер'єр з багатим оснащенням і передовими технологіями. Це один із перших автомобілів представницького класу, який пропонували із системою повного приводу та кузовом з алюмінію.

Інтер'єр Audi S8 виготовлено з дорогих матеріалів Фото: Audi

Audi S8 оснащений 4,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 360 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Модель пропонувалася з 5-ступінчастою автоматичною КПП або з 6-ступінчастою "механікою" на вибір.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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