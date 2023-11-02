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Швидкий і розкішний: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Audi 2000-х (фото)

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Фото: Topcars UA | Audi S8 у кузові D2 випускали з 1996 по 2002 рік

Audi S8 був одним із найшвидших представницьких седанів свого часу. Модель оснащена 360-сильним двигуном і має систему повного приводу Quattro.

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У Києві помітили заряджений Audi S8 першого покоління. Це найшвидша модифікація седана Audi A8, яка конкурувала з BMW 7 Series і Mercedes S-Class. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Audi S8 першого покоління випускали з 1996 по 2002 рік. Заряджена версія відрізняється переналаштованою підвіскою, новим кузовним обвісом і потужнішим двигуном, як порівняти зі стандартною моделлю.

Помічений у Києві Audi S8 2001 року пофарбований у чорний колір. Зовнішній вигляд доповнюють хромовані елементи на кузові та 18-дюймові колісні диски.

Ззаду встановлено два вихлопні патрубки. На відміну від багатьох заряджених версій інших моделей, Audi S8 першого покоління має стриманий дизайн.

Audi S8 Fullscreen
Ззаду розміщені два вихлопні патрубки
Фото: Topcars UA

Седан пропонує розкішний інтер'єр з багатим оснащенням і передовими технологіями. Це один із перших автомобілів представницького класу, який пропонували із системою повного приводу та кузовом з алюмінію.

Audi S8 D2 інтер'єр Fullscreen
Інтер'єр Audi S8 виготовлено з дорогих матеріалів
Фото: Audi

Audi S8 оснащений 4,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 360 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Модель пропонувалася з 5-ступінчастою автоматичною КПП або з 6-ступінчастою "механікою" на вибір.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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