Быстрый и роскошный: в Украине заметили редкий заряженный седан Audi 2000-х (фото)

Audi S8 был одним из самых быстрых представительских седанов своего времени. Модель оснащена 360-сильным двигателем и имеет систему полного привода Quattro.

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В Киеве заметили заряженный Audi S8 первого поколения. Это самая быстрая модификация седана Audi A8, которая конкурировала с BMW 7 Series и Mercedes S-Class. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi S8 первого поколения выпускался с 1996 по 2002 год. Заряженная версия отличается перенастроенной подвеской, новым кузовным обвесом и более мощным двигателем в сравнении со стандартной моделью.

Замеченный в Киеве Audi S8 2001 года окрашен в черный цвет. Внешний вид дополняют хромированные элементы на кузове и 18-дюймовые колесные диски.

Сзади установлены два выхлопных патрубка. В отличие от многих заряженных версий других моделей, Audi S8 первого поколения имеет сдержанный дизайн.

Седан предлагает роскошный интерьер с богатым оснащением и передовыми технологиями. Это один из первых автомобилей представительского класса, который предлагался с системой полного привода и кузовом из алюминия.

Интерьер Audi S8 изготовлен из дорогих материалов Фото: Audi

Audi S8 оснащен 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 360 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Модель предлагалась с 5-ступенчатой автоматической КПП или с 6-ступенчатой "механикой" на выбор.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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