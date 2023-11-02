Представлено найпотужніший і найшвидший позашляховик Toyota в історії (фото)

Пікап Toyota Tundra TRD Pro став потужнішим. Топова версія моделі оснащена 475-сильною гібридною установкою і розганяється до 100 км/год менш ніж за 6 секунд.

На шоу SEMA презентували не тільки цікаві тюнінг-проєкти, а й поліпшені версії серійних моделей. Зокрема, там представили пакет доопрацювань для Toyota Tundra 2023. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Потужність 3,4-літрового V6 твін-турбо збільшили на 32 к. с. Фото: Toyota

3,4-літровий V6 твін-турбо Toyota Tundra допрацювали фахівці підрозділу TRD. Він отримав нові системи впуску і вихлопу, що збільшило його потужність на 32 к. с. Тобто, віддача суто бензинової версії склала 427 к. с., а гібрида — 475 к. с.

Піковий крутильний момент залишився без змін (650 Н∙м у бензиновій версії та 790 Н∙м — у гібридній), але доступний за нижчих обертів — з 2000 об/хв. Гібридний пікап Toyota Tundra здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 6 секунд. Це найпотужніша і найшвидша позашляхова модель японської марки.

Пікап оснащений новою вихлопною системою Фото: Toyota

Надбавка в потужності коштує $3400 і доступна тільки для Toyota Tundra у позашляховому виконанні TRD Pro. Така версія відрізняється збільшеним кліренсом, захистом днища і 18-дюймовою позашляховою гумою.

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