Volvo та Geely представили незвичайний електромобіль без керма і педалей (фото)

Zeekr CM1e керується за допомогою штучного інтелекту без втручання водія. Електрокар здатний перевозити до п'яти пасажирів і має інтер'єр, що трансформується.

Китайсько-шведський бренд Zeekr представив електричний мінівен CM1e. Ця модель є безпілотним таксі, яке увійде в автопарк компанії Waymo. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Бренд Zeekr був створений компаніями Geely і Volvo. Він випускає преміальні електромобілі з передовими технологіями та багатим оснащенням.

Zeekr CM1e отримав мінімалістичний дизайн з прямокутними передніми фарами та компактним повітрозабірником на бампері. На кузові можна знайти безліч датчиків і камер, які необхідні для автономного управління.

Спереду встановлені компактні фари Фото: Zeekr

Мінівен отримав зсувні бічні двері для більш зручної посадки всередину. Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок.

Zeekr CM1e отримав зсувні бічні двері Фото: Zeekr

В інтер'єрі розмістили п'ять сидінь, виконаних з екологічних матеріалів. У кожній із двох капсул на приладовій панелі розташована подушка безпеки, а між ними розташований інформаційно-розважальний дисплей.

Також всередині немає керма і педалей. Автомобіль їздить дорогами самостійно за допомогою штучного інтелекту.

Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць Фото: Zeekr

Zeekr CM1e оснащений електромотором, встановленим у задній осі. Його потужність невідома.

Електричний мінівен здатний розганятися 0 до 100 км/год приблизно за 8 секунд. Максимальна швидкість становить 140 км/год.

Серійну версію Zeekr CM1e планують представити вже до кінця 2023 року. Пізніше модель запустять у серійне виробництво.

Раніше Фокус писав, що Tatra проводить тести свого першого безпілотного авто.