VIN-код автомобіля: що означають символи в номері транспортного засобу

У VIN-коді міститься корисна інформація про транспортний засіб, включно з його ключовими характеристиками та роком виготовлення. При цьому існує безліч тонкощів.

VIN-код авто дає змогу дізнатися безліч подробиць про автомобіль, включно з роком його випуску, а також заводом, на якому його було складено. Проте далеко не всі автомобілісти знають позначення символів, які він містить. Фокус розповість, як розшифрувати ідентифікаційний номер транспортного засобу.

Що таке VIN-код?

До 1981 року не існувало єдиного стандарту VIN-кодів Фото: Wikimedia Commons

VIN-код — це унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу, що складається з 17 символів. У ньому містяться дані про автомобіль, його характеристики та рік випуску.

VIN-код наноситься на нероз'ємних частинах кузова або шасі авто, а також на спеціальних номерних табличках. Тривалий час серед автовиробників використовували різні позначення, але в 1981 році було затверджено єдиний стандарт.

З чого складається VIN-код?

VIN-код складається з 17 символів, кожен з яких має своє позначення. У ньому можна використовувати всі літери латинського алфавіту та арабські цифри, крім I, O і Q.

Вміст VIN-коду не може бути створено винятково з уподобань автовиробника. Для зручності використовуються певні позначення. Вони розділені на три групи:

WMI — всесвітній індекс автовиробника. VDS — описова частина транспортного засобу. VIS — вказівна частина транспортного засобу.

WMI

WMI складається з трьох символів, які вказують на конкретного автовиробника. Перший знак позначає географічну зону виробництва авто, а другий — країну. Наприклад, якщо у VIN-коді першими літерами вказано JA-JT, то цей автомобіль виготовлено в Японії, а якщо Y6-Y0 — в Україні.

Африка:

AA-AH — ПАР;

AJ-AN — Кот-д'Івуар;

BA-BE — Ангола;

BF-BK — Кенія;

BL-BR — Танзанія;

CA-CE — Бенін;

CF-CK — Мадагаскар;

CL-CR — Туніс;

DA-DE — Єгипет;

DF-DK — Марокко;

DL-DR — Замбія;

EA-EE — Ефіопія;

EF-EK — Мозамбік;

FA-FE — Гана;

FF-FK — Нігерія.

Азія:

JA-JT — Японія;

KA-KE — Шрі-Ланка;

KF-KK — Ізраїль;

KL-KR — Південна Корея;

KS-K0 — Казахстан;

LA-L0 — Китай;

MA-ME — Індія;

MF-MK — Індонезія;

ML-MR — Таїланд;

MS-M0 — М'янма;

NA-NE — Іран;

NF-NK — Пакистан;

NL-NR — Туреччина;

PA-PE — Філіппіни;

PF-PK — Сінгапур;

PL-PR — Малайзія;

RA-RE — ОАЕ;

RF-RK — Тайвань;

RL-RR — В'єтнам;

RS-R0 — Саудівська Аравія.

Європа:

SA-SM — Велика Британія;

SN-ST — Східна Німеччина;

SU-SZ — Польща;

S1-S4 — Латвія;

TA-TH — Швейцарія;

TJ-TP — Чехія;

TR-TV — Угорщина;

TW-T1 — Португалія;

UH-UM — Данія;

UN-UT — Ірландія;

UU-UZ — Румунія;

U5-U7 — Словаччина;

VA-VE — Австрія;

VF-VR — Франція;

VS-VW — Іспанія;

VX-V2 — Сербія;

V3-V5 — Хорватія;

V6-V0 — Естонія;

WA-W0 — Німеччина;

XA-XE — Болгарія;

XF-XK — Греція;

XL-XR — Нідерланди;

XX-X2 — Люксембург;

X3-X0 — Росія;

YA-YE — Бельгія;

YF-YK — Фінляндія;

YL-YR — Мальта;

YS-YW — Швеція;

YX-Y2 — Норвегія;

Y3-Y5 — Білорусь;

Y6-Y0 — Україна;

ZA-ZR — Італія;

ZX-Z2 — Словенія;

Z3-Z5 — Литва;

Z6-Z0 — Росія.

Північна Америка:

1A-10 — США;

2A-20 — Канада;

3A-3W — Мексика;

3X-37 — Коста-Ріка;

38-30 — Кайманові острови;

4A-40 — США;

5A-50 — США.

Океанія:

6A-6W - Австралія;

- Австралія; 7A-7E — Нова Зеландія.

Південна Америка:

8A-8E — Аргентина;

8F-8K — Чилі;

8L-8R — Еквадор;

8S-8W — Перу;

8X-82 — Венесуела;

9A-9E — Бразилія;

9F-9K — Колумбія;

9L-9R — Парагвай;

9S-9W — Уругвай;

9X-92 — Тринідад і Тобаго;

93-99 — Бразилія.

Третій символ позначає бренд авто. Наприклад, для моделей Honda використовується буква H, а у Skoda — M.

VDS

VDS складається з шести символів і містить інформацію, яка описує основні складові транспортного засобу. При цьому якщо деякі знаки не потрібні автовиробнику, але може використовувати будь-які доступні символи або цифри на свій розсуд. При цьому послідовність також визначаються виробником.

Зазвичай з 4-го по 8-й символи вказують на тип кузова, двигуна, привід і положення керма авто. Для автомобілів для ринків США та Китаю 9-й знак є засобом захисту від підробки VIN-коду.

VIS

VIS складається з восьми знаків. Останні чотири символи мають бути цифрами.

У VIN-коді 10-й символ часто вказує на модельний рік авто. При цьому не можна використовувати знаки U, Z і 0.

В 11-му символі міститься позначення заводу, на якому було зібрано транспортний засіб. Решта знаків вказують на серійний номер автомобіля і позначають послідовність виробництва моделі.

Як визначити підроблений VIN-код?

Викрадені автомобілі часто мають підроблений VIN-код Фото: autoua.net

Попри появу безлічі сервісів з перевіркою транспортних засобів за VIN-кодом, зловмисники все ще займаються їх підробкою. Тому табличку з ідентифікаційним номером транспортного засобу слід оглядати уважно.

Найчастіше на підроблений VIN-код вказують сліди обробки або зварні шви на маркувальній панелі. Також ознакою "перебитого" номера може бути нечітке накреслення символів.

Автовиробники наносять таблички з VIN-кодом, в якому знаки мають однакову глибину і виконання. Якщо вони різняться, то найімовірніше перед вами підозріле авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на прикордонному пункті "Краковець" прикордонники затримали старий Москвич-401 1955 року, який намагалися вивезти з України з порушеннями.