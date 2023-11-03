Новий найбільший Volkswagen для перевезень розсекретили до прем'єри (фото)
Оновлений мікроавтобус Volkswagen Crafter отримає безліч поліпшень і косметичних змін. Новинку запропонують із дизельними двигунами потужністю до 174 сил.
Мікроавтобус Volkswagen Crafter отримає оновлення у 2024 році. Новинка отримає змінений дизайн екстер'єру та покращений інтер'єр. Про це розповіли на сайті AutoExpress.
Спереду Volkswagen Crafter з'являться оновлені фари з новими денними ходовими вогнями. Також мікроавтобус отримає змінений бампер.
Решітка радіатора моделі отримає нове оформлення. Ззаду встановлять оновлені вертикальні ліхтарі.
В інтер'єрі з'явиться новий 10,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також буде запропоновано і збільшений до 12,9 дюйма екран. Під дисплеєм будуть розташовані сенсорні елементи управління температурою в салоні та гучністю звуку.
Також всередині розмістять новий селектор передач і електричне ручне гальмо. Моделі з автоматичною КПП отримають підстаканники на центральній консолі.
Оновлений Volkswagen Crafter отримає систему автономного екстреного гальмування з виявленням велосипедистів і пішоходів, допомогу в утриманні смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків і контроль обмеження швидкості.
Як і раніше, оновлений мікроавтобус пропонуватиметься в різних варіантах кузова та габаритах. Повна маса авто становитиме до 5500 кг.
Volkswagen Crafter 2024 модельного року запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю від 138 до 174 к.с. На вибір стануть доступні 8-ступінчаста АКПП або 6-ступінчаста "механіка".
Оновлений мікроавтобус може надійти в продаж вже у квітні 2024 року. Вартість моделі поки що не розкривається.
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