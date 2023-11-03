Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)
Експерти виділили 10 нових гібридних автомобілів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.
Британські експерти назвали найкращі гібридні автомобілі, які можна купити у 2023 році. Крім економії палива, ці моделі мають безліч інших плюсів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
У наш час чимало автовиробників пропонують гібридні версії своїх моделей. Проте далеко не всі з них виявляються вдалими. Експерти вирішили визначити найкращі авто в цьому сегменті.
До рейтингу увійшли 10 гібридних автомобілів 2023 року, які експерти рекомендують до покупки. Вони виділили головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Топ 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року:
10. Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Гібридна версія Kia Sportage потужніша та економніша за стандартну модель. Також цей кросовер вирізняється просторим інтер'єром.
Плюси:
- дешевше за конкурентів;
- практичний інтер'єр;
- місткий багажник.
Мінуси:
- бензиновий двигун занадто гучний;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- у задніх сидінь занадто мало налаштувань.
9. Range Rover Evoque P300e
Range Rover Evoque P300e розкішніший за багатьох своїх конкурентів, а також має стильний дизайн. Модель має багате оснащення і великий запас ходу на електротязі.
Плюси:
- відмінна посадка водія;
- багате оснащення;
- повільно дешевшає.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- велика витрата палива;
- низький рівень надійності.
8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid
Гібридна версія Toyota Corolla має одну з найнижчих витрат пального серед сучасних автомобілів. Також це досить комфортний автомобіль із приємною керованістю.
Плюси:
- низька витрата палива;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- незручна панель приладів.
7. Range Rover Sport P460e
Range Rover Sport P460e пропонує високий рівень розкоші та здатен впоратися з бездоріжжям. Також гібридна версія має великий запас ходу на електротязі.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- здатний впоратися з бездоріжжям;
- великий запас ходу на електротязі.
Мінуси:
- висока вартість;
- неприємна керованість;
- низький рівень надійності.
6. Audi A3 40 TFSIe
Якщо ви шукаєте компактний гібридний автомобіль із преміальним інтер'єром, то варто звернути увагу на Audi A3. У версії 40 TFSIe модель пропонує великий запас ходу на електротязі.
Плюси:
- приємна керованість;
- відмінна посадка водія;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- низький рівень надійності.
5. Mercedes-Benz C-Class C300e
Mercedes-Benz C-Class C300e має чудову гібридну установку, яка вирізняється низькою витратою пального та великою потужністю. Також гібридна версія пропонує низький рівень шкідливих викидів.
Плюси:
- потужна силова установка;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- неякісний інтер'єр;
- неприємна керованість;
- погана шумоізоляція.
4. Honda Jazz 1.5 Hybrid
Попри компактні габарити, Honda Jazz пропонує практичний інтер'єр. Також модель вирізняється багатим оснащенням.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення;
- повільно дешевшає.
Мінуси:
- висока вартість;
- погана шумоізоляція;
- незручна інформаційно-розважальна система.
3. Lexus NX 450h+
Lexus NX 450h+ має дуже великий запас ходу на електротязі та багате оснащення. Крім цього модель пропонує високий рівень надійності.
Плюси:
- потужна силова установка;
- високий рівень надійності;
- великий запас ходу на електротязі.
Мінуси:
- бензиновий двигун не найплавніший;
- жорстка підвіска;
- висока вартість.
2. Mercedes-Benz GLC 300e
Mercedes-Benz GLC 300e пропонує один із найбільших запасів ходу на електротязі у своєму сегменті. Також цей кросовер має багате оснащення.
Плюси:
- багате оснащення;
- великий запас ходу на електротязі;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- не найякісніший інтер'єр;
- бензиновий двигун не найплавніший.
1. Honda Civic e:HEV
Honda Civic e:HEV вирізняється низькою витратою пального та пропонує місткий багажник. Також це досить безпечний хетчбек із практичним інтер'єром.
Плюси:
- низька витрата палива;
- місткий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- погана шумоізоляція.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери з пробігом.