Для всіх водіїв: Toyota створила унікальне кермо з педалями для авто (фото)

Toyota Neo Steer є універсальним кермом, яке підходить для всіх водіїв. Воно дає змогу не використовувати ноги для водіння.

Майбутні автомобілі Toyota можуть отримати незвичайне кермо з педалями. Такий орган управління випробували на електрокросовері Toyota bZ4X. Про це повідомили на сайті Autoblog.

Neo Steer випробували на електрокросовері Toyota bZ4X Фото: Toyota

Кермо Neo Steer зовні нагадує штурвал. У Toyota заявили, що воно відрізняється універсальністю і підходить для всіх водіїв.

Neo Steer поєднує в собі не тільки кермо, а й педальний блок. Для прискорення і гальмування передбачені спеціальні важелі.

Важелі на кермі відповідають за розгін і гальмування Фото: Toyota

Таке кермо дає змогу не використовувати ноги для водіння. Також воно має невеликий кут вивороту, завдяки чому його можуть використовувати водії з обмеженим рухом плечей і рук.

Для того, щоб увімкнути поворотники або двірники, використовується одна з кнопок на кермі. На них можна натиснути великим пальцем.

Під час тестів експерти помітили, що такі органи управління виявилися досить зручними. Важелі швидко реагували на тиск, розганяючи та зупиняючи авто.

Проте Neo Steer все ще потребує доопрацювань. Тому повноцінне впровадження такої технології варто чекати не раніше 2025 року.

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