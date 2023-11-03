У Раді пропонують вирішити проблему покинутих автомобілів на вулицях

Новий проєкт закону дасть змогу очистити населені пункти України від безхазяйних авто. Машини можна буде вилучити та евакуювати.

В Україні можуть зайнятися нічийними автомобілями, які роками стоять на вулицях і у дворах. Відповідний законопроєкт №10204 вже підготовлений і внесений до Верховної Ради депутатом Сергієм Гривком.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що нерідко автовласники свідомо залишають на тривалий час (або назавжди) старі машини. Вони роками стоять на вулицях, прибудинкових територіях, у парках та інших громадських місцях. Вони не тільки псують вигляд населених пунктів, а й шкодять екології.

Авто визнають безхазяйним, якщо власник не з'явився за 3 роки Фото: Roma Urraco

Дієвого механізму евакуації таких авто і притягнення їхніх власників до відповідальності наразі немає. Цю проблему і покликаний вирішити законопроєкт.

У ньому прописано, що транспорт, у якого фактично немає власника (або він не встановлений), і який простоює кинутим на об'єкті благоустрою (вулиці, дорозі, дворі, парку, пляжі тощо) щонайменше три роки, визнається безхазяйним.

Законопроєкт передбачає, що якщо таке авто простоює щонайменше 6 місяців, а інформації про власника немає, то балансоутримувач об'єкта благоустрою повинен буде скласти акт і надати його в районну державну адміністрацію.

Голова РДА має протягом 10 днів сформувати комісію, до якої увійдуть представники адміністрації, балансоутримувача і поліції. Протягом 3 місяців вона розшукуватиме власника, щоб надіслати йому повідомлення про необхідність прибрати транспортний засіб. Якщо цього не вийде, то на авто встановлять табличку "Покинуте майно. Взято на облік".

Якщо протягом 3 років господар не з'явиться, транспорт визнають безхазяйним. Його мають вилучити і виставити на електронний аукціон, а знайдені в салоні особисті речі відправити на зберігання в поліцію.

Виручені від продажу авто гроші необхідно буде покласти на депозит, дохід з якого щорічно потрібно ділити навпіл між державним і місцевим бюджетами. Якщо протягом 10 років власник авто не з'явиться і не вимагатиме гроші за нього, то кошти з депозиту також розподілять між державним і місцевим бюджетами.

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