В Україні з'явився сімейний електрокар від Geely і Volvo із запасом ходу понад 800 км (фото)

Zeekr 009 — розкішний 5,2-метровий електровен на шість місць із багатим оснащенням. Електромобіль оснащений 544-сильною установкою і демонструє динаміку на рівні спортивних авто.

У Києві помітили новітній Zeekr 009. Розкішний електричний мінівен тільки нещодавно приїхав в Україну. Фото електрокара з'явилося на сайті Autogeek.

Zeekr 009 — друга модель від нового електричного бренду Geely і Volvo. Китайський електромобіль коштує від 68 500 до 82 000 доларів і вже продається в Європі. До слова, незабаром у нього з'явиться ще дорожчий побратим Volvo EM90.

Модель розроблена спільно Geely і Volvo Фото: Geely

Величезний Zeekr 009 досягає 5,2 м завдовжки і вирізняється гранчастим дизайном з великою кількістю хрому і коротким високим капотом. У нього 20-дюймові колеса і зсувні двері з електроприводом.

Шестимісний салон Zeekr 009 оздоблений шкірою Nappa. Крісла першого і другого ряду отримали електропривод, вентиляцію і масаж. Також є камери кругового огляду і монітор для задніх пасажирів.

У салоні крісла першого і другого ряду отримали електропривод і масаж Фото: Geely

Електромобіль Zeekr 009 оснащений двома моторами загальною потужністю 544 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 190 км/год.

Новий Zeekr 009 пропонують із батареями ємністю 116 і 140 кВт∙год. Запас ходу становить 702 і 822 км, відповідно.

До слова, в Україні нещодавно з'явилися й електромобілі Zeekr 001, здатні розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

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