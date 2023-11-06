Volkswagen презентував бюджетний позашляховий кросовер за $19 588 (фото)

Volkswagen Taigun GT Edge Trail має безліч косметичних відмінностей від стандартного кросовера. Новинка оснащена 150-сильним двигуном і має передній привід.

Компактний кросовер Volkswagen Taigun отримав позашляхову версію GT Edge Trail. Вартість новинки становить лише 19 588 доларів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Volkswagen Taigun розділяє платформу з кросовером T-Cross. Модель призначена для ринку Індії.

Volkswagen Taigun GT Edge Trail отримав чорно-червоні наклейки на задній частині кузова. Також з'явилися нові 17-дюймові легкосплавні колісні диски Black Belmont чорного кольору і додатковий багажник на даху.

На даху встановлено додатковий багажник Фото: Volkswagen

Кросовер можна замовити у трьох кольорах: Candy White, Reflex Silver або Carbon Steel Grey. Усі вони входять у вартість комплектації.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкірозамінника і логотипи Trail. Також спеціальна версія вирізняється наявністю педалей із нержавіючої сталі та відеореєстратора.

Сидіння виконані зі шкірозамінника Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigun GT Edge Trail оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 150 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Модель доступна тільки з переднім приводом.

Кросовер уже можна купити в Індії за ціною 16,3 лакха рупій (19 588 доларів). Також є і дорожчі комплектації GT Plus і GT Edge Limited Edition.

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