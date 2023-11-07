Свіжий дизайн і електрична установка: представлено новий пікап Ram 1500 (фото)

Оновлений RAM 1500 отримав нову лінійку двигунів і кілька нових версій. Гібридна модифікація Ramcharger здатна розганятися до сотні лише за 4,5 секунди.

У США представили оновлений середньорозмірний пікап RAM 1500. Модель отримала безліч оновлень, включно з новими силовими установками. Про це розповіли на сайті Stellantis.

Оновлений RAM 1500 можна впізнати за зміненим дизайном. Спереду з'явилися вузькі фари з новою графікою і збільшена решітка радіатора.

Задні ліхтарі також отримали нову графіку. Крім цього змінився і бампер пікапа. Двері вантажної платформи тепер оснащені технологією виявлення перешкод.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: RAM

В інтер'єрі встановлено 14,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Також передбачено цифрове дзеркало заднього виду. Як опція доступна аудіосистема преміумкласу Klipsch з 23 динаміками.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: RAM

Лінійку силових установок було сильно змінено. Тепер пікап не можна замовити з двигуном V8 Hemi.

RAM 1500 2025 модельного року запропонують із 3,0- або 3,6-літровими турбованими двигунами V6 потужністю від 309 до 548 к.с. Завдяки цьому пікап став не тільки ефективнішим, а й економнішим.

Ще однією зміною стала поява версії Ramcharger. Вона пропонує два електромотори сумарною потужністю 672 к.с. і 833 Нм крутного моменту. Їх доповнює 3,6-літровий двигун V6, який працюватиме як генератор.

RAM 1500 Ramcharger має кілька зовнішніх відмінностей від стандартної моделі Фото: RAM

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,5 секунди. Сумарний запас ходу становить 1110 км.

RAM 1500 Ramcharger має вантажопідйомність 1191 кг. Крім цього пікап може буксирувати причіп вагою до 6350 кг.

Задня частина RAM 1500 Ramcharger сильно відрізняється від інших версій моделі Фото: RAM

Також модель вперше отримає повністю електричну модифікацію REV. Вона оснащена двома електромоторами сумарною потужністю 654 к.с. і здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 4,4 секунди.

Оновлений Ram 1500 надійде в продаж у США на початку 2024 року. Початкова вартість моделі становитиме понад 38 570 доларів.

Раніше Фокус писав, що в Бразилії відбулася презентація нового компактного пікапа Ram Rampage.