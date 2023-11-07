Незвичайний тюнінг: українці схрестили "Волгу" із седаном BMW 5 Series (фото)

Німецький седан отримав деталі кузова від ГАЗ-24 "Волга" і безліч інших доопрацювань. Цей автомобіль виставлено на продаж у Харкові за $7000.

У Харкові умільці модернізували седан BMW 5 Series 1994 року випуску. Автомобіль отримав дизайн у стилі ГАЗ-24 "Волга". Подробиці про авто повідомили в оголошенні на маркетплейсі AUTO.RIA.

Майстри вирішили кардинально змінити BMW 540i (E34). Автомобіль отримав передні крила, двері, бампери та оптику від старої "Волги".

Седан також перефарбували в яскравий помаранчевий колір. Дах, решітку радіатора і бампера пофарбували в контрастний чорний колір.

Ззаду встановлено ліхтарі від ГАЗ-24 Фото: auto.ria.com

В інтер'єрі встановлено два передніх сидіння і задній диван. В оздобленні присутня шкіра, дерево і пластик.

В інтер'єрі з'явилося нове кермо Фото: auto.ria.com

За словами продавця, у проєкт було вкладено багато коштів і сил. Автомобіль обслуговувався тільки на СТО і не потребує ремонту. Пробіг авто становить 283 тисячі км.

Під капотом розташований 4,0-літровий атмосферний бензиновий двигун V8 потужністю 286 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Вартість цього седана становить $7000. Також продавець розглядає обмін на сімейний автомобіль.

Раніше Фокус писав, що в Італії на продаж виставили незвичайний кабріолет Volkswagen Beetle 1972 року випуску з тюнінгом у стилі Rolls-Royce.