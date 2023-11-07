В Україні стали купувати менше нових вантажівок: найпопулярніші бренди жовтня
За жовтень в Україні придбали на 3,5% менше нового комерційного транспорту, ніж за минулий місяць. Загалом від початку року українці зареєстрували 9,1 тисячі таких авто.
В Україні за жовтень збільшилися продажі нових автомобілів, але з комерційним транспортом інша ситуація. За місяць придбали лише 977 таких авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Продажі нового комерційного транспорту в Україні знизилися. За жовтень було куплено на 3,5% менше таких автомобілів, ніж за минулий місяць.
Проте порівняно з жовтнем 2022 року було зареєстровано майже вдвічі більше комерційних авто. Однак, експерти вважають, що цей сегмент не стане популярнішим у найближчі місяці.
Топ 5 найпопулярніших брендів нового комерційного транспорту в Україні:
- Renault — 194 авто.
- MAN — 94 авто.
- Peugeot — 79 авто.
- Ford — 66 авто.
- Scania — 64 авто.
З початку цього року в Україні зареєстрували 9,1 тисячі одиниць нового комерційного транспорту. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за жовтень збільшилася кількість "свіжопригнаних" вживаних автомобілів.
Також ми писали, автомобілі з яким типом палива купували українці в жовтні 2023 року та виділили найпопулярніші моделі.