В Україні стали купувати менше нових вантажівок: найпопулярніші бренди жовтня

За жовтень в Україні придбали на 3,5% менше нового комерційного транспорту, ніж за минулий місяць. Загалом від початку року українці зареєстрували 9,1 тисячі таких авто.

В Україні за жовтень збільшилися продажі нових автомобілів, але з комерційним транспортом інша ситуація. За місяць придбали лише 977 таких авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Продажі нового комерційного транспорту в Україні знизилися. За жовтень було куплено на 3,5% менше таких автомобілів, ніж за минулий місяць.

Проте порівняно з жовтнем 2022 року було зареєстровано майже вдвічі більше комерційних авто. Однак, експерти вважають, що цей сегмент не стане популярнішим у найближчі місяці.

Топ 5 найпопулярніших брендів нового комерційного транспорту в Україні:

Renault — 194 авто. MAN — 94 авто. Peugeot — 79 авто. Ford — 66 авто. Scania — 64 авто.

З початку цього року в Україні зареєстрували 9,1 тисячі одиниць нового комерційного транспорту. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за жовтень збільшилася кількість "свіжопригнаних" вживаних автомобілів.

Також ми писали, автомобілі з яким типом палива купували українці в жовтні 2023 року та виділили найпопулярніші моделі.