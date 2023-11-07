Оголошено фіналістів конкурсу "Всесвітній автомобіль року 2024"
До списку фіналістів увійшло безліч електромобілів європейського, китайського та японського виробництва. Усі кандидати також автоматично потрапляють у номінацію "Всесвітній автомобільний дизайн року".
Журі оголосило фіналістів міжнародної премії World Car of the Year 2024 року. Загалом на найвищу престижну нагороду претендують 36 автомобілів. Про це повідомили на сайті конкурсу.
За звання "Всесвітнього автомобіля року 2024" можуть боротися тільки моделі, які виробляються в обсязі не менше 10 000 одиниць на рік. Також вони повинні мати ціну, нижчу за клас люкс.
Цього року до фіналу конкурсу увійшли одразу 15 автомобілів китайського виробництва. Серед них моделі BYD, GWM, Nio і Zeekr.
У списку потенційних переможців домінують електромобілі. Також до числа фіналістів увійшли як компактні міські моделі, так і великі електрокросовери.
Фіналісти премії "Всесвітній автомобіль року 2024":
- Abarth 500e
- BYD Atto 3 / Yuan Plus
- BYD Дельфін
- BYD Seal / Atto 4
- Chevrolet Trax
- Citroen C3 Aircross (IND, LATAM)
- Dorcen E20 / Elaris Dyo
- Fisker Ocean
- Ford Bronco
- GWM Haval H6
- GWM ORA 07 / Lightning Cat / Grand Cat
- Honda e:Ny1 / e:NS1 / e:NP1
- Hyundai Kona / Kona Electric
- Hyundai Santa Fe
- KG Mobility Torres / SsangYong Torres
- Kia EV9
- Lexus LBX
- Maxus Mifa 9
- Mazda CX-50
- Mazda CX-90
- MG One
- Mitsubishi Outlander
- NIO ET5
- Omoda O5 / Chery Arizzo 5
- Peugeot 408 / 408 X
- Seres 5 / SF5
- Subaru Crosstrek
- Suzuki Fronx
- Toyota Prius
- Volkswagen ID.7
- Volvo EX30
- WEY Coffee 02 / Latte 02
- XPeng G9
- XPeng P7
- Zeekr 001
- Zeekr X
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