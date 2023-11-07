Чотири дисплеї та оббивка без шкіри: інтер'єр Porsche Panamera 2024 показали до прем'єри

Новий Porsche Panamera отримає модернізований інтер'єр з безліччю сенсорних органів керування. Модель запропонують тільки з гібридними силовими установками.

Фастбек Porsche Panamera третього покоління готується до світової прем'єри, яка відбудеться 24 листопада. Новинка отримає змінений інтер'єр із мінімальною кількістю фізичних кнопок. Знімки опублікували на сайті бренду.

Інтер'єр нового Porsche Panamera виконаний у стилі електромобіля Taycan. Від багатьох традиційних органів керування вирішили відмовитися, замінивши їх на три дисплеї.

Спереду знаходиться 12,6-дюймова панель приладів, яка доповнена центральним сенсорним екраном. Також передбачено окремий дисплей для переднього пасажира.

Спереду встановлено три дисплеї Фото: Porsche

Всередині можна знайти регульовані вентиляційні отвори та відсік для зберігання речей. Є й два підстаканники, які розташовані між водієм і переднім пасажиром.

Для задніх пасажирів доступний окремий дисплей. Він дає змогу керувати різними налаштуваннями, включно з мультимедіа, навігацією та контурним підсвічуванням інтер'єру.

Задні пасажири мають доступ до окремого дисплея Фото: Porsche

Також нова модель буде доступна в розкішній версії Executive з подовженою колісною базою. Вона пропонує збільшений простір для ніг задніх пасажирів і більш комфортні сидіння.

Ще одним нововведенням стане поява нового варіанту оббивки інтер'єру без використання шкіри. Він використовує тканини Race-Tex і Pepita.

Селектор передач тепер розташований праворуч від керма. Завдяки цьому збільшився простір між передніми сидіннями.

Очікується, що всі версії Porsche Panamera 2024 отримають гібридні силові установки. Топова версія Turbo зможе похвалитися віддачею понад 700 к.с.

Раніше Фокус писав, що оновлений спорткар Porsche 911 2024 модельного року вперше помітили під час тестів майже без камуфляжу.