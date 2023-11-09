Здатний витримати вибух: кросовер Mercedes-Maybach GLS отримав захищену версію (відео)

Mercedes-Maybach GLS 600 отримав захист від куль та вибухів ручних гранат. Кросовер має автоматичну систему пожежогасіння та камеру нічного бачення.

Компанія INKAS представила пакет прихованої броні для кросовера Mercedes-Maybach GLS 600. Після доробок автомобіль здатний витримувати влучання куль гвинтівки та навіть вибухи. Про це розповіли на сайті компанії.

Mercedes-Maybach GLS 600 від INKAS важко відрізнити від стандартної моделі. Головними зовнішніми змінами є проблискові маячки, вбудовані в решітку радіатора.

Спереду з'явилися проблискові маячки Фото: INKAS

Кросовер отримав захист за стандартом BR6. Автомобіль витримує постріли з гвинтівок калібру 7,62 мм, а також здатний захистити пасажирів від двох ручних гранат DM51 або вибухових речовин аналогічної дії.

У INKAS заявили, що у конструкції немає вразливих місць. Передбачено навіть захист моторного відсіку та автоматичну систему пожежогасіння. За доплату доступні й надміцні шини, які дозволяють проїхати ще кілька кілометрів після проколу.

У конструкції авто не залишилося вразливих місць Фото: INKAS

Інтер'єр авто залишився розкішним, але одержав кілька доповнень. Серед них система відеоспостереження з круговим оглядом, камера нічного бачення, GPS, сирена, стробоскопи та система гучного зв'язку.

Інтер'єр кросовера залишився розкішним Фото: INKAS

На даху є аварійний люк, що забезпечує пасажирам легкий вихід в екстрених ситуаціях. Крім цього автомобіль отримав фільтрацію кисню та систему допомоги під час відкриття дверей.

Mercedes-Maybach GLS 600 оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 558 к.с. і 730 Нм крутного моменту. Він працює у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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