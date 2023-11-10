Італійці представили унікальний суперкар, який світиться в темряві (фото)

Кузов Maserati MC20 Notte пофарбований у колір Nero Ezzenza з люмінесцентним ефектом. Суперкар оснащений 630-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні менш ніж за три секунди.

Суперкар Maserati MC20 отримав спеціальну версію Notte. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті бренду.

Maserati MC20 Notte пофарбована в унікальний чорний колір Nero Ezzenza з люмінесцентним ефектом. Така фарба може підсвічуватися в темряві.

Maserati MC20 Notte пофарбований у чорний колір Фото: Maserati

Всі логотипи зовні авто були перефарбовані зі сріблястого кольору в матове біле золото. Крім цього були затемнені 20-дюймові легкосплавні колісні диски та гальмівні супорти.

В інтер'єрі з'явилося унікальне оздоблення зі шкіри та алькантари. Сидіння пофарбовані в чорний і сірий кольори з акцентами жовтого кольору.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри та алькантари Фото: Maserati

"MC20 Notte оспівує гострі відчуття від перегонів і чарівність ночі, поєднуючи в собі найвищу продуктивність та італійську елегантність з відтінком таємничості нічного світу", — сказав керівник відділу дизайну Maserati Клаус Буссе.

Суперкар представив знаменитий футболіст і актор Девід Бекхем. Він є одним із головних амбасадорів італійського бренду.

Амбасадором Maserati є Девід Бекхем Фото: Maserati

Maserati MC20 оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 630 к.с. і 730 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою роботизованою коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Загалом буде випущено 50 екземплярів Maserati MC20 Notte. Вартість суперкара становитиме понад 220 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Maserati представили свій найекстремальніший суперкар — MCXtrema.