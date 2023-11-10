Покинута легенда: авто з фільму "Назад у майбутнє" 25 років простояло на вулиці (відео)

Спорткар DeLorean DMC-12 іржавів на вулиці з 1998 року. Знаменитий автомобіль потребує реставрації, але повністю комплектний.

У США виявили покинутий DeLorean DMC-12 1981 року. Знамените авто з фільму "Назад у майбутнє" простояло чверть століття просто неба. Йому присвятили відео на Youtube-каналі RESTORED.

DeLorean DMC-12 знайшли в Техасі. Відомо, що тривалий час спорткар перебував у музеї в Новій Зеландії, але в 1998 році його привезли в США. Машина потребувала реставрації, але відновити її не вдалося і авто кинули на вулиці.

Спорткар перефарбували в червоний колір Фото: скриншот / YouTube

Після 25 років простою стан DeLorean DMC-12 залишає бажати кращого. Особливо постраждали салон і двигун автомобіля. Утім, авто комплектне, а його пробіг становить лише 19 300 км.

Лакофарбове покриття також пошкоджено. З незрозумілої причини спорткар перефарбували в червоний колір (всі DeLorean із заводу мали кузов із нефарбованої полірованої сталі, покритої прозорим лаком).

Нагадаємо, що загалом у 1981-1983 роках випущено близько 8,5 тис. DeLorean DMC-12. Модель виявилася провальною через низьку якість збірки і слабкий 2,7-літровий V6 на 130 к. с.

Популярність прийшла до моделі вже після припинення її виробництва. У 1985 році DeLorean DMC-12 став машиною часу у фільмі "Назад у майбутнє".

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