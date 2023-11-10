Стильний конкурент Toyota Highlander від Chery за $14 000 надійшов у продаж (фото)

Jetour X90 Plus доступний з двома двигунами на вибір і з інтер'єром на п'ять або сім посадкових місць. Новинка отримала багате оснащення з великим панорамним люком і автономним паркуванням.

Модельний ряд Jetour поповнив бюджетний кросовер X90 Plus. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Jetour X90 Plus встановлені вузькі фари і масивна решітка радіатора. На бампері є кілька повітрозабірників і денні ходові вогні.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На задніх дверях встановлено спойлер.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Jetour

Габарити Jetour X90 Plus:

довжина — 4858 мм;

ширина — 1925 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2850 мм.

Кросовер Jetour X90 Plus доступний у п'яти кольорах кузова. На вибір доступні 18- або 19-дюймові колісні диски. Об'єм багажника становить до 1130 літрів.

В інтер'єрі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї. Один із них є приладовою панеллю. Модель доступна з п'яти- або семимісним компонуванням салону.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Jetour

Новий Jetour X90 Plus пропонується з 1,5- або 1,6-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 156 або 197 к.с. відповідно. Вони працюють у парі з 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою автоматичною КПП.

Кросовер уже доступний у Китаї в чотирьох комплектаціях. Їхня вартість становить від 101 900 до 126 900 юанів (від 14 000 до 17 400 доларів).

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