Перегонові технології та 1000 сил: італійці представили надшвидкий суперкар (відео)

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada має майже всі технології, які є у перегонового боліда. Вартість суперкара становитиме від 3 470 650 доларів.

Перегоновий суперкар Isotta Fraschini Tipo 6 LMH отримав дорожню версію Strada. Новинка має мінімальну кількість відмінностей від боліда для марафону "24 години Ле-Мана". Про це повідомили на сайті Motor1.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada отримав аеродинамічний кузов, який повністю виготовлений із карбону. Спереду розташовані великі світлодіодні фари та масивний сплітер.

Спереду встановлені великі фари Фото: Isotta Fraschini

Дорожня версія суперкара має більш компактне заднє антикрило у порівнянні з перегоновим болідом. Також було зменшено карбоновий дифузор.

Дорожня версія моделі відрізняється більш компактним спойлером Фото: Isotta Fraschini

В інтер'єрі немає дисплея інформаційно-розважальної системи та багатьох зручностей. Також всередині встановлено тільки одне сидіння, як у перегонового боліда.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada оснащений гібридною установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю понад 1000 к.с. Вага суперкара становить трохи менше тонни.

Силова установка працює в парі з 7-ступінчастою секвентальною коробкою передач. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу.

Максимальна швидкість становить понад 350 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,2 секунди.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada буде випущено обмеженим тиражем у 12 екземплярів. Вартість новинки становитиме від 3 250 000 євро (3 470 650 доларів).

Раніше Фокус розповів, що на перегоновому треку Нюрбургринг помітили заряджений суперкар Audi R8 у стилі боліда GT3.