Новий седан Audi RS3 2025 розсекретили задовго до прем'єри (фото)

Оновлений Audi RS3 у кузові седан відрізняється від поточної моделі новим кузовним обвісом і потужнішим двигуном. Новинку можуть представити вже на початку 2024 року.

Прототип оновленого зарядженого седана Audi RS3 2025 модельного року помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає змінений дизайн і надбавку до потужності. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Audi RS3 отримає змінений кузовний обвіс і передні фари з новою графікою, яка може змінювати свій вигляд. Також спереду з'являться збільшені повітрозабірники.

Передні фари стануть технологічнішими Фото: carscoops.com

Ззаду встановлять оновлені ліхтарі, які стануть ефективнішими. Крім цього задній дифузор стане більшим.

Ззаду встановлять компактний спойлер Фото: carscoops.com

Очікується, що оновлений Audi RS3 отримає модернізовану підвіску. Вона дасть змогу проходити повороти на вищій швидкості.

Седан збереже 2,5-літровий турбований п'ятициліндровий двигун, але його потужність стане більшою за 407 к.с. Він працюватиме в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Поточна модель здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Новинка може дебютувати на початку 2024 року. Вартість і характеристики седана поки що невідомі.

Раніше Фокус писав, що на перегоновому треку Нюрбургринг помітили заряджений суперкар Audi R8 у стилі боліда GT3.