Наземний літак: на продаж виставили найнезвичайніший лімузин у світі (фото)

На розробку Learmousine знадобилося близько двох років і 4000 годин роботи. Унікальний лімузин пропонує розкішний інтер'єр і незвичайний дизайн екстер'єру.

На аукціон Goldin виставили унікальний лімузин Learmousine. Цей автомобіль побудований на базі бізнес-джета Learjet. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Learmousine був створений у 2018 році компанією Exotic Coach Customs. Це наземний літак із розкішним інтер'єром і незвичайним дизайном.

Зовні лімузин має вигляд несправжнього літака, але має 28-дюймові колісні диски, а також передню і задню оптику. Ще однією відмінністю від бізнес-джета є вкорочені крила, які дозволили зробити авто вужчим.

Довжина Learmousine становить 12,8 метра. Попри великі габарити, автомобіль має прийнятну керованість. Для поліпшення оглядовості було встановлено чотири камери.

Зовні можна знайти два 12-дюймових сабвуфери, які встановлені замість реактивних двигунів літака. Вони є частиною зовнішньої аудіосистеми.

Реактивні двигуни замінили на два сабвуфери Фото: Goldin

В інтер'єрі встановлено два шкіряні дивани, бар і танцпол. Передбачена й окрема кабіна для льотного екіпажу. До списку оснащення входять потужна аудіосистема, система освітлення, димова машина і телевізор.

Інтер'єр розрахований на вісім посадкових місць Фото: Goldin

Learmousine оснащений 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 400 к.с. Максимальна швидкість становить 161 км/год.

Торги за цей незвичайний лімузин закінчуються через п'ять днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 100 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили лімузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 року.