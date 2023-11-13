Низька підвіска та багато карбону: кросовер Lexus NX отримав нову стильну версію (фото)

Lexus NX отримав новий кузовний обвіс з карбоновими елементами й став нижчим за стандартну модель. Також кросовер вирізняється двоколірними колісними дисками та наявністю заднього спойлера.

Компактний кросовер Lexus NX отримав стильний тюнінг від ательє Rowen International. Новинку покажуть на Токійському автосалоні, який пройде в січні. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Пакет доопрацювань розроблено для спортивної версії Lexus NX F-Sport. Він робить зовнішній вигляд моделі ще більш агресивним.

Спереду з'явився карбоновий сплітер і трохи змінений бампер. Також на кузові є кілька нових аеродинамічних елементів.

На кросовер встановили нові двоколірні колісні диски. Ззаду з'явилися великий спойлер і масивний дифузор.

Ззаду розміщені чотири вихлопні патрубки Фото: Rowen International

Тюнери також зробили кросовер нижчим. Підвіска стала жорсткішою, завдяки чому автомобіль тепер здатний проїжджати повороти на вищій швидкості.

У Rowen International зазначили, що це все ще не фінальний варіант кузовного обвісу для Lexus NX. У їхні плани входить створення комплекту широких колісних арок.

Вартість пакета доопрацювань не розкривається. Усі подробиці стануть відомі після презентації на Токійському автосалоні.

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