Шість коліс і 700 сил: найекстремальніший пікап Ford надійшов у виробництво (фото)

Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 є найекстремальнішою версією пікапа. Новинка відрізняється наявністю третьої колісної осі та іншими доопрацюваннями.

Пікап Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 надійшов у виробництво в США. Заряджений пікап отримав безліч поліпшень, включно з третьою колісною віссю. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Hennessey Performance вирішили зробити пікап Ford F-150 Raptor R ще більш екстремальним. Для цього автомобіль оснастили додатковою парою коліс, а його підвіску зробили вищою

Пікап отримав комплект нових колісних дисків чорного кольору. Вони взуті в 37-дюймові позашляхові шини.

Колісні диски взуті в позашляхові шини Фото: Hennessey

Тюнери зазначили, що завдяки додатковій задній осі зчеплення з дорогою покращилося більш ніж на 50%. Крім цього вантажна платформа також стала більшою.

Пікап став ще більш стійким на дорозі Фото: Hennessey

Ще однією зміною стала додаткова світлотехніка для бездоріжжя. Вона встановлена на передній кенгурятник.

Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 оснащений 5,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 700 к.с. і 876 Нм крутного моменту. Вага авто становить 2948 кг.

Вартість готового пікапа становить 499 999 доларів. Крім цього клієнти можуть віддати на доопрацювання свій Ford F-150 Raptor R.

Раніше Фокус повідомляв, що сучасні середньорозмірні пікапи випробували в оновлених краш-тестах.