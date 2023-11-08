Не захищають пасажирів: сучасні пікапи масово провалили краш-тести (відео)

Оновлений лобовий краш-тест з помірним перекриттям вимагає наявності манекена меншого розміру позаду водія. Усі чотири пікапи не впоралися з поставленим завданням.

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Страховий інститут дорожньої безпеки опублікував новий звіт про останні проведені краш-тести. Цього разу експерти випробували сучасні середньорозмірні пікапи. Про це розповіли на сайті The Drive.

Новий лобовий краш-тест з помірним перекриттям став надскладним випробуванням для багатьох автомобілів. Пікапи з двома рядами сидінь не стали винятком.

Оновлені тести зобов'язують розміщувати в другому ряду позаду водія манекен меншого розміру. Він імітує 12-річну дитину.

У випробуваннях брали участь моделі Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Toyota Tundra і RAM 1500. Усі пікапи мають модифікацію Crew Cab.

Усі чотири пікапи не змогли впоратися з краш-тестом. Вони не утримали манекен у правильному положенні під час зіткнення. У більшості випадків це призводить до серйозних травм.

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Найкраще впоралася модель Toyota Tundra, отримавши оцінку "незадовільно" Проте задні пасажири ризикують отримати травми грудей через погане розташування ременя безпеки.

Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150 і RAM 1500 отримали оцінку "погано". Виробникам належить виконати багато роботи, щоб поліпшити їхню безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що Страховий інститут дорожньої безпеки представив результати сучасних мінівенів в оновлених краш-тестах.