Сучасні мінівени масово провалили оновлені краш-тести (відео)

Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival і Toyota Sienna впоралися з захистом водія, але виявилися небезпечними для задніх пасажирів. Найімовірніше, причина полягає в ременях безпеки.

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Страховий інститут дорожньої безпеки представив результати сучасних мінівенів в оновлених краш-тестах. У випробуваннях брали участь Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival і Toyota Sienna. Відео опублікували на YouTube-каналі IIHS.

Багато мінівенів не змогли впоратися з тестом на лобове зіткнення з помірним перекриттям. Під час цього випробування тепер оцінюється безпека пасажирів другого ряду.

За захист водія Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Carnival і Toyota Sienna отримали оцінку "добре". Проте ці моделі не здатні захистити задніх пасажирів і дітей від травм під час ДТП.

"Безпека пасажирів на задніх сидіннях важлива для всіх транспортних засобів, але вона особливо важлива для таких автомобілів, як мінівени, які клієнти обирають спеціально для перевезення своїх сімей", — заявив президент IIHS Девід Харкі.

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Результати тесту на лобове зіткнення з помірним перекриттям:

Chrysler Pacifica 2023 — незадовільно;

Kia Carnival 2023 — незадовільно;

Toyota Sienna 2023 — незадовільно;

Honda Odyssey 2023 — жахливо.

Експерти зазначили, що такі результати пов'язані з надмірним зусиллям на ремені безпеки або з його неправильним розташуванням на задньому ряду сидінь. Через це пасажири можуть отримати серйозні травми під час ДТП.

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