Не такий вже й безпечний: Volvo XC60 не справився з оновленим краш-тестом (відео)

Volvo XC60 виявився недостатньо безпечним при бічному зіткненні. Також у кросовера є деякі проблеми з фарами та системою екстреного гальмування.

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Бренд Volvo зарекомендував себе як виробник одних із найбезпечніших авто у світі. Проте компактний кросовер XC60 не зміг впоратися з оновленим краш-тестом на бокове зіткнення. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Під час проведення краш-тесту на бокове зіткнення від IIHS у тестований автомобіль на швидкості 60 км/год врізається бар'єр вагою 1905 кг. Для отримання найвищої оцінки модель повинна захистити водія та його пасажирів від травм.

Volvo XC60 виявився недостатньо безпечним під час бокового зіткнення. Експерти зафіксували потенційні травми тулуба і таза у водія. Також задні пасажири можуть травмувати таз.

Через це компактний кросовер не отримав нагороду Top Safety Pick+. Йому вручили рейтинг Top Safety Pick.

Під час перевірки фар Volvo XC60 також було виявлено деякі проблеми. Вони створюють відблиски, а видимість у певних сценаріях недостатня як для ближнього, так і для дальнього світла.

Система екстреного гальмування кросовера працює відмінно в денний час доби. Проте вночі вона не завжди розпізнає пішоходів та інші авто.

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Структура Volvo XC60 також виявилася не найбезпечнішою. Вся справа у віці моделі, яка була розроблена у 2010-х роках.

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