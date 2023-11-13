Величезні колеса і 600 сил: у США створили екстремальний електропікап для армії (відео)

Електричний пікап Canoo підготовлений до серйозного бездоріжжя. Він оснащений 600-сильною установкою, а його вантажопідйомність становить 815 кг.

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Стартап із Техасу Canoo, який створив електрокари для астронавтів NASA, показав свою нову модель American Bulldog. Електричний пікап дебютував у військовій версії, але очікується і його цивільний варіант. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Електропікап отримав 600-сильну установку Фото: Canoo

Новий Canoo American Bulldog створений у рамках проекту Light Tactical Vechicle (Легкий тактичний транспортний засіб). В його основі лежить електровен, побудований для NASA. Авто сягає 4674 мм у довжину та 1980 мм у ширину.

Пікап підготовлений до бездоріжжя Фото: Canoo

Чотиридверний пікап Canoo American Bulldog отримав збільшений кліренс, посилені бампери, 32-дюймові позашляхові шини і захист днища. Задні двері виконані зсувними. Вантажопідйомність становить 815 кг.

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Салон Canoo American Bulldog вирізняється простотою. Електрокар отримав приплюснуте кермо і цифровий щиток приладів.

Кермо пікапа приплюснуте Фото: Canoo

Військова версія Canoo American Bulldog оснащена 600-сильною двомоторною установкою, а цивільна — 500-сильною. Пікап отримав батарею ємністю 80 кВт∙год, а його запас ходу перевищує 320 км.

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