Три тонни ваги і запас ходу 800 км: розкрито характеристики Tesla Cybertruck (відео)

Вантажопідйомність Tesla Cybertruck перевищує 1,5-тонни, також пікап здатний буксирувати п'ятитонний причіп. Розгін до 100 км/год займає лише 2,9 с.

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В інтернет потрапила нова інформація про Tesla Cybertruck. Серійний варіант електропікапа дебютує 30 листопада, і тепер стали відомі його остаточні характеристики. Їх розкрили у відео на Youtube-каналі TFLEV.

Топовий варіант моделі стартує до сотні за 2,9 с Фото: Motor1.com

За даними інсайдерів у Tesla, пікап Cybertruck зі старту буде доступний у версіях із двома і трьома моторами. У першому випадку його маса становитиме 3025 кг, у другому — 3125 кг. Вантажопідйомність Tesla Cybertruck — 1587 кг, також пікап здатний буксирувати п'ятитонний причіп (хоча спочатку йшлося про 6,3-тонний).

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Розміри Tesla Cybertruck 2024:

довжина — 5669 мм;

ширина — 2029 мм;

висота — 1791 мм;

колісна база — 3632 мм.

У кузові поміститься стандартна європалета Фото: Motor1.com

Вантажний відсік сягає 1849 мм завдовжки і 1295 мм завширшки, тобто туди поміститься стандартна європалета. Також передбачено передній багажник об'ємом 200 л.

Топовий тримоторний електромобіль Tesla Cybertruck потужністю понад 1000 сил зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с і має запас ходу 804 км. Також з'явиться функція двонаправленої зарядки — можна буде живити різне електрообладнання.

Раніше стало відомо, що Tesla Cybertruck отримає електроприводи заднього борту і кришки-ролети, а ще з'явиться пневмопідвіска зі змінним (до 370 мм) кліренсом.

Також Фокус повідомляв, що пікап Tesla Cybertruck помітили в незвичайному кольорі.