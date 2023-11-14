Бюджетна капсула часу: виявлено 28-річну Honda Civic в ідеальному стані (відео)

Седан належав 80-річній жінці, яка вчасно обслуговувала автомобіль. Пробіг авто становить лише 159 325 км, а більшість оригінальних запчастин залишилися на місці.

У Канаді знайшли вживану Honda Civic 1995 року випуску в кузові седан в ідеальному стані. Блогери викупили автомобіль лише за 2500 доларів. Про це розповіли на сайті HotCars.

Блогери Пітер і Дейв з YouTube-каналу Speed Academy шукали седан Honda Civic 1990-х років без модифікацій вісім місяців. На щастя, їм вдалося знайти ідеальний екземпляр.

Автомобіль належав 80-річній жінці, яка вирішила розлучитися зі своєю Honda Civic. Під час огляду було виявлено лише незначні проблеми, включно з кількома підфарбовуваннями кузова.

На кузові є лише кілька подряпин Фото: Скриншот

Седан пофарбований у рідкісний синій перловий колір, який був доступний тільки для моделі 1995 року. Тому в разі пошкодження кузова буде складно підібрати відповідний відтінок.

За 28 років седан проїхав всього 159 325 км. Автомобіль має відмінний стан і вчасно обслуговувався.

Інтер'єр також у відмінному стані Фото: Скриншот

Блогери не знайшли жодних слідів іржі та серйозних пошкоджень. Навіть більшість деталей моторного відсіку мають первозданний вигляд.

Під капотом встановлено 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 102 к.с. і 133 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайдено ідеально збережений Cadillac Escalade 2011 року.