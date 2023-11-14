У знаменитих американських автоперегонах уперше візьмуть участь електрокросовери (фото)
У NASCAR вперше може з'явитися серія, присвячена електромобілям. Такі боліди вже розробляють компанії Toyota, Chevrolet і Ford.
На знамениті автомобільні перегони NASCAR чекають великі зміни. У змаганнях вперше візьмуть участь електрокросовери. Знімки опублікував акаунт NASCARonReddit у соцмережі X (Twitter).
Прототип боліда NASCAR нового покоління помітили в майстерні. Він отримав кузов кросовера і має електричну силову установку.
Очікується, що ці електрокросовери братимуть участь у серії NASCAR Cup. Свої боліди для цієї категорії підготують Toyota, Chevrolet і Ford.
Головний операційний директор NASCAR Стів О'Доннелл підтвердив, що відділ досліджень і розробок активно вивчає впровадження електромобілів у змагання. Він підкреслив, що вже було створено робочий прототип.
Перші випробування нового боліда планують провести в грудні на перегоновій трасі Мартінсвілл. Якщо вони пройдуть успішно, публічний дебют прототипу може відбутися вже в січні 2024 року.
Форма кузова кросовера була обрана не просто так. Це найпопулярніший тип автомобілів у наш час, а боліди NASCAR завжди прагнули повторювати зовнішній вигляд цивільних моделей.
Крім цього в NASCAR розглядають можливість впровадження болідів на водневому паливі. Найбільше в цій галузі досягла успіху Toyota, яка активно розробляє такі моделі.
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