Платні номерні знаки на авто стали дорожчими: скільки коштують

В Уряді ухвалили зміни щодо вартості платних номерних знаків. Тепер деякі визначені комбінації коштуватимуть значно більше, ніж раніше.

В Україні змінили вартість платних номерних знаків із бажаною комбінацією. Відповідні зміни затвердили у Кабміні 14 листопада. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що номерні знаки для мопедів, причепів та мотоциклів із визначеною цифровою комбінацією коштуватимуть 2 тис. гривень.

Скільки коштуватимуть платні номерні знаки на автомобілі та автобуси (без ПДВ):

з комбінацією 0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн (було 36 тис. грн);

з чотирма однаковими цифрами (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн (було 36 тис. грн);

з комбінацією цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 — 50 000 грн (було 36 тис. грн);

з двох послідовних пар однакових цифр — 15 000 грн (було 12 тис. грн);

з послідовними цифрами 0123 та 1234 — 15 000 грн (було 12 тис. грн);

з двох нулів на початку, та наступними неоднаковими цифрами — 10 000 грн (було 9,6 тис. грн).

Попри це автомобільні номерні знаки із цифрою "6" стануть дешевшими. Так, за автомобільний знак із комбінацією 0006 чи 6666 доведеться заплатити 10 тис. гривень.

Комбінація із двох послідовних однакових пар цифр, однак з яких 66 коштуватиме 4 тис. грн. Також 4 тис. грн коштуватимуть номерні знаки у комбінації яких стоятимуть підряд три 6.

Також у міністерстві зазначають, що надалі планують запровадити доставку номерних знаків поштою. Зокрема, на сьогодні через пошту можна отримати лише індивідуальний номерний знак.

Окрім того, в МВС анонсують надання можливості виготовляти номерні знаки встановленого зразка приватними підприємствами.

Як замовити платний номерний знак

Обрати комбінацію та замовити платний номерний знак можна в Електронному кабінеті водія. В електронному сервісі можна обрати сервісний центр МВС у якому хочете отримати номерний знак та забронювати вибрану комбінацію на термін до 10-ти днів.

За бронювання бажаної комбінації потрібно заплатити 360 гривень та по 10,8 грн за кожну добу бронювання автомобільного знаку. Отримати його можна у сервісному центрі МВС під час реєстрації або перереєстрації автівки.

Також окремо сплачується:

приблизно 300 грн за номерний знак;

200 грн за послугу з реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу;

312 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, останнім часом елітні номерні знаки з вибраною комбінацією стали все більш популярними серед водіїв, а попит на них цьогоріч перевершив довоєнні показники. Так, на сьогодні однією з найпопулярніших комбінацій є 7777, 0001 та 8888.

Також раніше у Кабміні затвердили нове позначення для навчальних автомобілів. Невдовзі замість літери "У" на навчальних автомобілях використовуватиметься літера "Н" ("Навчальний транспортний засіб").