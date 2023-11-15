У Канаді продають унікальний седан Hyundai Sonata з дивним тюнінгом (фото)

Цей Hyundai Sonata заборонено використовувати на дорогах загального користування. Седан отримав велику кількість зовнішніх модифікацій.

У Канаді виставили на продаж седан Hyundai Sonata 2012 року випуску з незвичайним тюнінгом. Автомобіль був модифікований для науково-фантастичного серіалу "Incorporated". Про це розповіли в оголошенні на Facebook.

У цьому авто важко впізнати оригінальний Hyundai Sonata. Седан позбувся передньої та задньої оптики, а також багатьох інших деталей. Замість решітки радіатора встановлено нову закриту панель.

У авто немає фар і решітки радіатора Фото: Facebook

Автомобіль пофарбували в яскравий блакитний колір. Нові колісні диски мають такий самий відтінок.

Середні стійки кузова обрізали, щоб задні двері відчинялися проти руху. Бічних дверних ручок також позбулися.

Середню стійку кузова обрізали Фото: Facebook Колісні диски пофарбували в колір кузова Фото: Facebook

Інтер'єр залишився в недоторканому вигляді, але приладову панель було трохи змінено. У серіалі її доповнили комп'ютерною графікою.

Hyundai Sonata оснащена 2,4-літровим турбованим двигуном потужністю 201 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Пробіг авто становить лише 64 000 км.

Цей автомобіль не можна експлуатувати на дорогах загального користування через модифікації. Вартість седана становить 5000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що японське ательє DAMD випустило нову версію позашляховика Suzuki Jimny.