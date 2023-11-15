Як у шпигунських фільмах: автомобілі Ford отримають захист від підслуховування (фото)

У патенті описана інноваційна технологія, яка може змінювати гучність розмов. Система видаватиме маскувальний звук зовні, щоб перехожі не чули, про що говорять усередині авто.

Ford подала заявку на новий патент, який дасть змогу підвищити конфіденційність майбутніх авто бренду. Технологія боротиметься з підслуховуванням розмов. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У Відомство з патентів і товарних знаків США виявлено патент інноваційного робочого місця в автомобілі. Воно не дасть змоги випадковим перехожим почути розмови водія та пасажирів.

Під час дзвінка в авто система вимірюватиме гучність розмови. Різні датчики фіксуватимуть, чи чути її оточуючим. Якщо перехожий підійде надто близько, то зовні лунатиме маскувальний звук.

При підслуховуванні лунатиме маскувальний звук Фото: USPTO

Крім цього технологія здатна боротися з підслуховуванням розмов навіть усередині автомобіля. Наприклад, якщо водій і передній пасажир обговорюють щось конфіденційне, але заднім пасажирам не потрібно про це знати. Для цього будуть використовуватися датчики та камери.

Гучність звуку можна буде розподіляти і всередині авто Фото: USPTO

Система зможе працювати аналогічним чином навіть із телефонними розмовами. За допомогою поділу звуку і машинного навчання, звук може бути спрямований конкретній людині так, щоб інші не почули його.

Поки що технологія перебуває на ранньому етапі тестування. Проте не виключено, що систему отримають майбутні автомобілі Ford.

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