Класика на новий лад: Toyota Land Cruiser 70 став електромобілем (фото)

Toyota Land Cruiser 70 оснастили 122-сильним електромотором і невеликою акумуляторною батареєю. Позашляховик зберіг повний привід зі знижувальною передачею.

Класичний Toyota Land Cruiser 70 не тільки залишається у виробництві — його продовжують удосконалювати. Знаменитий рамний позашляховик обзавівся електричним варіантом. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Позашляховик отримав 122-сильний мотор і зберіг повний привід Фото: Toyota

Електромобіль Toyota Land Cruiser 70 презентували в Австралії. Він призначений насамперед для використання в шахтах, де вихлопні гази небажані. Позашляховик розробила німецька компанія Huber Automotive AG і назвала проект Mine Changer.

Toyota Land Cruiser 70 ніяк не змінився зовні. Автомобіль оснастили 122-сильним електромотором. Примітно, що він зберіг систему повного приводу зі знижувальною передачею.

Акумуляторна батарея відносно невелика — ємністю 35 кВт∙год. Запас ходу становить лише 120 км, але для експлуатації в шахтах цього достатньо. Швидка зарядка потужністю 22 кВт займає півтори години.

Електромобіль призначений для експлуатації в шахтах Фото: Toyota

Виробництво Toyota Land Cruiser 70 Mine Changer стартує в Австралії з 2024 року. За перший рік випустять 200 електрокарів, у 2025 році — 1000, а в 2026 — уже 6000.

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