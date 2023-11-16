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На Volkswagen подали до суду через викрадене авто з дитиною всередині: подробиці інциденту

Владислав Григорʼєв
Фото: Volkswagen | У жінки викрали кросовер Volkswagen Atlas, усередині якого перебував її дворічний син

Представники Volkswagen відмовилися безплатно надати доступ до місця розташування викраденого авто. Власникам автомобіля довелося заплатити 150 доларів, але послуга виявилася марною.

У США сім'я подала до суду на Volkswagen через інцидент із викраденням кросовера Atlas. Компанія відмовилася допомогти знайти автомобіль, у якому перебував їхній маленький син. Про це повідомили на сайті Jalopnik.

Інцидент стався в лютому цього року. Тейлор Шепард виїхала на своєму Volkswagen Atlas 2021 року випуску на під'їзну доріжку. В один момент її автомобіль викрали двоє чоловіків у масках.

На задньому сидінні авто перебував дворічний син жінки. Тейлор намагалася зупинити викрадачів, але вони збили її. Вагітна жінка отримала кілька травм, включно зі зламаним тазом.

Тейлор зателефонувала в поліцію і повідомила про інцидент. Правоохоронці зв'язалися з представниками Volkswagen, щоб дізнатися дані про місцезнаходження авто через сервіс Car-Net. Проте шериф округу Лейк отримав відмову, оскільки підписку на цю послугу не було оформлено.

Поліцейські наголосили, що це надзвичайна подія, але представник Volkswagen все одно відмовився допомогти. У підсумку жінці довелося заплатити 150 доларів, щоб активувати сервіс Car-Net. Процедура переказу коштів зайняла так багато часу, що дворічного хлопчика вже вдалося знайти.

Сім'я Шепард вирішила подати до суду на Volkswagen, зазначивши, що вони не хочуть допустити повторення подібного інциденту з ким-небудь ще. Адвокат Джеральд Беккеман заявив, що вчинок автовиробника "шокує і викликає огиду".

Раніше Фокус розповів, що в Канаді з автосалону викрали два Rolls-Royce та один Bentley.