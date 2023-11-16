На Volkswagen подали до суду через викрадене авто з дитиною всередині: подробиці інциденту

Представники Volkswagen відмовилися безплатно надати доступ до місця розташування викраденого авто. Власникам автомобіля довелося заплатити 150 доларів, але послуга виявилася марною.

У США сім'я подала до суду на Volkswagen через інцидент із викраденням кросовера Atlas. Компанія відмовилася допомогти знайти автомобіль, у якому перебував їхній маленький син. Про це повідомили на сайті Jalopnik.

Інцидент стався в лютому цього року. Тейлор Шепард виїхала на своєму Volkswagen Atlas 2021 року випуску на під'їзну доріжку. В один момент її автомобіль викрали двоє чоловіків у масках.

На задньому сидінні авто перебував дворічний син жінки. Тейлор намагалася зупинити викрадачів, але вони збили її. Вагітна жінка отримала кілька травм, включно зі зламаним тазом.

Тейлор зателефонувала в поліцію і повідомила про інцидент. Правоохоронці зв'язалися з представниками Volkswagen, щоб дізнатися дані про місцезнаходження авто через сервіс Car-Net. Проте шериф округу Лейк отримав відмову, оскільки підписку на цю послугу не було оформлено.

Поліцейські наголосили, що це надзвичайна подія, але представник Volkswagen все одно відмовився допомогти. У підсумку жінці довелося заплатити 150 доларів, щоб активувати сервіс Car-Net. Процедура переказу коштів зайняла так багато часу, що дворічного хлопчика вже вдалося знайти.

Сім'я Шепард вирішила подати до суду на Volkswagen, зазначивши, що вони не хочуть допустити повторення подібного інциденту з ким-небудь ще. Адвокат Джеральд Беккеман заявив, що вчинок автовиробника "шокує і викликає огиду".

Раніше Фокус розповів, що в Канаді з автосалону викрали два Rolls-Royce та один Bentley.